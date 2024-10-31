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"Работаем над этим": Генпрокуратура о розыске экс-главы Astana LRT

Опубликовано:

Строительство LRT в Астане
Строительство LRT в Астане. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замгенпрокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах сената рассказал, почему не могут разыскать бывшего председателя правления ТОО "Astana LRT", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у заместителя генерального прокурора РК Галымжана Койгелдиева, почему правоохранители никак не могут разыскать и вернуть в Казахстан Талгата Ардана - бывшего председателя правления ТОО "Astana LRT", хотя тот, с их слов, особо не скрывается и публикует различные фото в социальных сетях.

"Вы поймите правильно, мы некоторых скрывающихся граждан быстро разыскиваем и экстрадируем, а по другим работа может растянуться на год-два-три. Это правда. Но мы не останавливаемся.

Тот, кто скрывается за рубежом от правосудия, рано или поздно будет найден, возвращен в страну и понесет наказание. Мы работаем над этим. Нет такого, что мы слепо не видим", - заверил он.

Напомним, Талгата Ардана Антикор вызвал на допрос еще в августе этого года. Сообщалось, что собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния экс-главы "Astana LRT" по пункту 3 части 4 статьи 361 УК.

Но в начале октября в Антикоре сообщили, что Ардан так и не явился на допрос. При этом сообщалось, что собранные следствием доказательства совершения тяжкого преступления позволили заочно квалифицировать деяния указанных лиц.

Добавим, что правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс. В январе 2021 года Талгата Ардана объявили в розыск.

В мае того же года семерым подсудимым огласили приговор, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181083-rabotaem-nad-etim-genprokuratura-o-rozyske-eks-glavy-astana-lrt/

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