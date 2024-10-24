180 млн тенге взыскали с жительницы ЗКО

В ЗКО в суде доказали вину организатора финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, причинившей ущерб более 180 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, уроженка Чингирлауского района ЗКО с сентября 2022 по апрель 2023 года участвовала в финансовой пирамиде Chia Tai Pharmaceutical и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении.

"Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности предприятия. В результате ее преступной деятельности 185 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 180 млн тенге", - пояснили в прокуратуре ЗКО.

С учетом принципиальной позиции государственного обвинителя прокуратуры Бурлинского района была полностью доказана вина подсудимой в части создания и руководства финансовой пирамидой, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) и п.3 ч.2 ст.218 УК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем).

По совокупности уголовных правонарушений женщине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.

"Причиненный ущерб в размере свыше 180 млн тенге полностью взыскан в пользу потерпевших", - уточнили в надзорном органе.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Дело финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что в Алматы начали досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing.

В АФМ тогда заявили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Были задержаны и водворены в ИВС два активных лидера организации.

Позже стало известно, что в Казахстане расследуют 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге. Предположительно, организатором является гражданин Китая, который покинул территорию нашей страны.

В ноябре прошлого года в АФМ сообщили, что главу подразделения Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical арестовали в ВКО.

Также было объявлено, что дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в трех областях Казахстана завершили и направили в суд.

Тогда же стало известно об окончании досудебного расследования в отношении руководства столичного структурного подразделения ТОО Chia Tai Tianqing Pharmaceutical. В АФМ уточнили, что общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге.

В декабре прошлого года столичный суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы.

Весной этого года жительницу Кокшетау обвинили в создании филиала финпирамиды Chia Tai Tianging, жертвами которой стали жители четырех областей, вложившие 300 млн тенге.

В сентябре 2024 года в Астане еще одному руководителю филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical вынесли приговор.