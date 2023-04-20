Расследование по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianging начали в Алматы

Пирамида. Иллюстративное фото: ronstik/Getty Images

Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале сообщило о задержании руководителей предполагаемой финпирамиды в Алматы.

В настоящее время досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging" начато департаментом АФМ РК по Алматы.

В ведомстве отметили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов указанной компании.

Подчеркивается, что данная компания даже не зарегистрирована как юридическое лицо на территории Казахстана.

Данная организация, как сообщили в АФМ, выплачивала бонусы при вложении инвестиций и привлечении других потенциальных инвесторов.

Алматинским департаментом АФМ уже задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров данной компании.

В настоящее время мероприятия по установлению местонахождения организатора и других лидеров продолжаются.

"АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью "Chia Tai Tianging" просим обратиться в саll-центр АФМ", - обратилось агентство к казахстанцам.

Отметим, согласно статье 217 УК РК, создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие.

Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017579-rassledovanie-po-faktu-sozdaniya-finpiramidy-chia-tai-tianging-nachali-v-almaty/