Главу подразделения Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical арестовали в ВКО

В Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой "Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, организаторы данной компании в период с октября 2022 по апрель 2023 года через Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков.

"234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более 350 млн тенге. По делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается.

Напомним, в апреле текущего года сообщалось, что в Алматы начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Chia Tai Tianqing".

В АФМ заявили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Были задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров организации.

Позже стало известно, что в Казахстане расследуют 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды "Chia Tai Tianqing". Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге. Предположительно, организатором является гражданин Китая, который покинул территорию нашей страны.