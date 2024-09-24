Приговор вынесли руководителю филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical в Астане

В Астане руководителю филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical вынесли приговор. Ущерб составил почти 30 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

Сегодня межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении казахстанки за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды. Она предстала перед судом по статье 217 УК РК.

По данным ведомства, женщина руководила филиалом пирамиды "Chia Tai Pharmaceutical" в Астане, где в период с 2022 по 2023 годы осуществляла незаконное привлечение средств вкладчиков под видом законного инвестирования, направленного на деятельность фармацевтического завода. Завод, в свою очередь, занимался производством и экспортом медицинских устройств с фармацевтическими препаратами за рубеж в Китай.

"При этом происходило перераспределение средств, обогащающее ее за счет чужих взносов. В результате преступной деятельности Ш. 12 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 29 278 762 тенге. Вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, заключениями специалиста", - говорится в сообщении суда, опубликованном в Telegram-канале.

Н️а заседании прокурор просил назначить подсудимой 6 лет лишения свободы. При этом 7 потерпевших просили о наказании, не связанном с лишением свободы. В то время как остальные 5 потерпевших попросили назначить наказание на усмотрение суда.

"Суд, принимая во внимание не возмещение материального вреда, причиненного преступлением потерпевшим, а также смягчающие обстоятельства и пункт 2 части 2 статьи 55 УК, признал Ш. виновной и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств и инвестиций граждан, на срок 5 лет", - говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Дело финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что в Алматы начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing.

В АФМ тогда заявили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Были задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров организации.

Позже стало известно, что в Казахстане расследуют 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге. Предположительно, организатором является гражданин Китая, который покинул территорию нашей страны.

В ноябре прошлого года в АФМ сообщили, что главу подразделения Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical арестовали в ВКО.

Позже было объявлено, что дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в трех областях Казахстана завершили и направили в суд.

В том же месяце стало известно об окончании досудебного в отношении руководства столичного структурного подразделения ТОО Chia Tai Tianqing Pharmaceutical. В АФМ уточнили, что общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге.

Также сообщалось, что расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамидой Chia Tai Tianging завершено Департаментом АФМ по Шымкенту.

В декабре прошлого года столичный суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы.