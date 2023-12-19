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Руководителю филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical вынесли приговор в Астане

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Судебные атрибуты
Судебные атрибуты. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Столичный суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом установлено, что в сентябре прошлого года С. вступила в финансовую пирамиду Chia Tai Pharmaceutical (или Chia Tai Tianqing) и стала руководителем ее структурного подразделения в Астане.

"Она под видом легального инвестирования в деятельность фармацевтического завода, занимающегося производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинских устройств за рубеж, строительством дополнительных заводов и совершенствованием биологически активных добавок, незаконно привлекала денежные средства вкладчиков в особо крупном размере.

Функционирование финансовой пирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех лиц, которые вложили свои деньги ранее", – говорится в сообщении суда.

Также отмечается, что С. для осуществления и распространения финансовой пирамиды на территории Казахстана создала чат в мессенджере и через него размещала информацию для вкладчиков.

"В результате ее деятельности 77 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 115 млн тенге.

Вина подсудимой доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела", – добавили в суде.

Приговором суда С. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 217 УК РК, и приговорена к 6 годам лишения свободы. Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет.

Кроме того, в суде сообщили, что гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

Дело финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical

Напомним, в апреле текущего года сообщалось, что в Алматы начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing.

В АФМ заявили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Были задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров организации.

Позже стало известно, что в Казахстане расследуют 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге. Предположительно, организатором является гражданин Китая, который покинул территорию нашей страны.

В ноябре в АФМ сообщили, что главу подразделения Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical арестовали в ВКО.

Позже было объявлено, что дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в трех областях Казахстана завершили и направили в суд.

В том же месяце стало известно об окончании досудебного в отношении руководства столичного структурного подразделения ТОО Chia Tai Tianqing Pharmaceutical. В АФМ уточнили, что общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге.

Также сообщалось, что расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамидой Chia Tai Tianging завершено Департаментом АФМ по Шымкенту.

"В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге", – отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051565-rukovoditelyu-filiala-finpiramidy-chia-tai-pharmaceutical-vynesli-prigovor-v-astane/

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