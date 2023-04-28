АФМ: Предполагаемым организатором финпирамиды Chia Tai Tianqing оказался гражданин Китая

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге, передает официальный Telegram-канал ведомства.

"Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована" – говорится в сообщении.

По информации ведомства, предположительно, организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию Казахстана.

"На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.

Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию.

Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков", – добавили в АФМ.

При этом, как отметили в агентстве, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды поместили в изолятор временного содержания.

Сообщается, что сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.

Кроме того, за прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что жители мегаполисов вложили деньги в фирму, якобы производившую лекарства и медтовары. Им обещали ежедневную 2-процентную прибыль. Но позже руководители компании исчезли.

Тогда потерпевшие рассказывали, что руководителей компании они никогда не встречали, поскольку вся деятельность велась через приложение. И лишь когда оно накануне перестало работать, люди поняли, что оказались обманутыми.

Позже в Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили о задержании руководителей предполагаемой финпирамиды в Алматы. Тогда в ведомстве отметили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов указанной компании.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство. Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018653-bolee-7-mlrd-tenge-privlekli-v-finpiramidu-chia-tai-tianqing/