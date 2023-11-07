Более 168 млн тенге вложили астанчане в финпирамиду Chia Tai Tianqing Pharmaceutical, заявили в АФМ

Окончено досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО Chia Tai Tianqing Pharmaceutical, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ

Как сообщает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу, компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР.

"Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность денежные средства, с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам.

В отношении руководителя структурного подразделения в ходе расследования избрана мера пресечения "содержание под стражей", - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

В АФМ уточнили, что общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.

В Агентстве напомнили, что казахстанцы, ставшие жертвой финансовой пирамиды, могут обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Напомним, в апреле текущего года сообщалось, что в Алматы начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Chia Tai Tianqing".

В АФМ заявили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Были задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров организации.

Позже стало известно, что в Казахстане расследуют 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды "Chia Tai Tianqing". Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге. Предположительно, организатором является гражданин Китая, который покинул территорию нашей страны.

В ноябре в АФМ сообщили, что главу подразделения Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical арестовали в ВКО.

Позже было объявлено, что дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в трех областях Казахстана завершили и направили в суд.

Мы также сообщали, что казахстанцы стали намного чаще попадать в ловушку финансовых пирамид. За 7 месяцев 2023 года жертв стало в три раза больше.