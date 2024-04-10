300 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду

Жительницу Кокшетау обвинили в создании филиала финпирамиды Chia Tai Tianging, жертвами которой стали жители четырех областей, вложившие 300 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, на скамье подсудимых оказалась жительница Кокшетау. Ей предъявили обвинение в том, что с октября 2022 года по апрель 2023 года она создала и руководила подразделением финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в группе лиц по предварительному сговору с привлечением денег в особо крупном размере (п.1 ч.3 ст.217 УК РК).

"Незаконно привлекала средства граждан-вкладчиков якобы для строительства фармацевтического завода, развития БАДов и других лекарственных препаратов. Обещала вкладчикам быстрый рост дохода путем получения вознаграждений", - говорится в сообщении суда.

Согласно материалам дела, в финансовую пирамиду были вовлечены денежные средства жителей Кокшетау, Астаны, Алматы и Северо-Казахстанской области на сумму около 300 млн тенге.

Вина подсудимой доказывалась показаниями потерпевших, свидетелей, протоколом обыска ее квартиры и другими материалами дела.

Приговором суда женщине назначено 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд взыскал с осужденной в пользу 17 потерпевших ущерб на общую сумму более 16 млн тенге.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ст.217 УК РК создание финансовой (инвестиционной) пирамиды - это организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением.

Согласно п.1 ч.3 ст.217 УК РК создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Дело финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical

В апреле прошлого года в Алматы началось досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing. По информации АФМ, компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. В южной столице задержали и водворили в ИВС двух активных лидеров организации.

Также стало известно, что в стране расследуются 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге. Предположительно, организатором компании стал гражданин Китая, который покинул Казахстан.

В ноябре сообщалось, что главу подразделения Chia Tai Tianqing Pharmaceutical арестовали в ВКО.

Кроме того, завершилось расследование дела в отношении организатора филиалов в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях - его направили в суд.

В том же месяце появилась информация об окончании досудебного расследования в отношении руководства столичного структурного подразделения Chia Tai Tianqing Pharmaceutical. Отмечалось, что общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге.

Позже расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения завершилось в Шымкенте. По данным АФМ, в ее деятельность были вовлечены более 200 вкладчиков, которым причинен материальный ущерб на 700 млн тенге.

А в декабре столичный суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical в Астане к шести годам лишения свободы.