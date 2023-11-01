Внесли более 520 млн тенге: жертв известной финпирамиды нашли в 3 регионах Казахстана

Дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в трех областях Казахстана завершили и направили в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Областной департамент АФМ завершил дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях – оно направлено в суд.

"Злоумышленники позиционировали себя как прибыльную инвестиционную компанию и обещали высокий стабильный доход. На самом деле Chia Tai Tianging Pharmaceutical привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели предпринимательства", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Агентства.

Как рассказали в пресс-службе АФМ, за короткое время организаторам удалось привлечь 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 млн тенге. На данный момент потерпевшими признали 411 лиц, понесенный ими ущерб равен 490 млн тенге.

В Агентстве напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, в апреле этого года в Алматы были задержаны руководители финансовой пирамиды Chia Tai Tianging. Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов указанной компании.

Вскоре в АФМ сообщили, что их департаментами расследуются 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды с похожим названием – Chia Tai Tianqing. Сумма вовлеченных средств, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.

Организатором Chia Tai Tianqing, предположительно, оказался гражданин Китая, успевший покинуть страну.

В мае стало известно о том, что в финпирамиду Chia Tai Pharmaceutical жители ЗКО вложили более 541 млн тенге, оставшись при этом ни с чем.

Недавно главу подразделения Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical арестовали в ВКО – в его отношении было начато досудебное расследование.