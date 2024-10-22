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Депутата подозревают в нападении с оружием на 60-летнего мужчину в Карагандинской области

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

В Карагандинской области задержан 38-летний депутат районного маслихата, который подозревается в нападении с ножом на пожилого мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области, 21 октября в поселке Ахметауыл Нуринского района Карагандинской области произошел инцидент, в ходе которого неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, якобы угрожал оружием 60-летнему местному жителю.

"Сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 38-летний депутат районного маслихата. В отношении его составлен административный материал по статье "мелкое хулиганство" и по решению суда он арестован на 15 суток.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статьям "угроза" и "незаконное ношение огнестрельного оружия". В настоящее время все доводы потерпевшего тщательно проверяются", - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.

Напомним, в августе в Сети появилась информация, что якобы депутат районного маслихата подозревается в изнасиловании семилетнего мальчика в области Жетісу. Инцидент прокомментировали в отделе полиции Аксуского района. Сообщалось, что подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные мероприятия.

В сентябре новый скандал прогремел уже на уровне парламента страны - депутата мажилиса Аскара Садыкова лишили мандата. По словам депутата Азата Перуашева, к ним поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова.

В качестве доказательств Перуашев приложил скриншот переписки депутата и сотрудницы, который позже удалил. Он также заявил, что сотрудница обратился к нему за помощью, поскольку не могла обратиться за правовой защитой ввиду неприкосновенности Садыкова как депутата.

Позже бывшего депутата "Ак жола" Аскара Садыкова, лишенного своего мандата после жалоб на домогательства, обвинили в покушении на еще одно преступление.

А в сентябре 2023 года в Актобе полицейские остановили Lexus, за рулем которого была депутат городского маслихата Сания Муратова. Экспертиза установила, что водитель управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В итоге после истории с пьяным вождением полномочия депутата маслихата Актобе Сании Муратовой были прекращены.

Суд вынес решение об аресте на 15 суток. Также ее лишили водительских прав на 7 лет. Сама женщина на процесс не пришла. Во исполнение постановления административного суда Санию Муратову поместили в спецприемник для административно задержанных УП Актобе.

Однако недавно стало известно, что депутат вошла в общественный совет Актюбинской области спустя год после правонарушения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177465-deputata-podozrevayut-v-napadenii-s-oruzhiem-na-60-letnego-muzhchinu-v-karagandinskoy-oblasti/

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