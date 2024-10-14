Скандально известная экс-депутат Сания Муратова стала членом общественного совета

Бывший депутат маслихата Актобе Сания Муратова, пойманная нетрезвой за рулем Lexus, вошла в общественный совет Актюбинской области спустя год после правонарушения, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, новость быстро распространилась в соцсетях - актюбинцы недоумевали, можно ли с таким правонарушением представлять интересы народа в общественном совете.

Общественный совет обладает широкими полномочиями. Как указано в законе, его целью является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам.

Задач у общественного совета тоже много, его члены должны представлять интересы и мнение общественности при обсуждении и принятии решений властей на республиканском и местном уровнях, обеспечивать контроль и прозрачность работы центральных исполнительных органов и акиматов, а также квазигосударственного сектора.

Согласно ст.10 Закона "Об общественных советах", член общественного совета не должен иметь непогашенную судимость, не должен состоять на учете в организациях по лечению психического здоровья.

Возглавляет общественный совет Актюбинской области экс-кандидат в депутаты мажилиса Таттыгуль Талаева.

Напомним, в сентябре 2023 года в Актобе полицейские остановили Lexus, за рулем которого была депутат городского маслихата Сания Муратова. Экспертиза установила, что водитель управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В течение нескольких недель с момента составления протокола административный суд не мог вынести решение по этому делу, так как женщина не являлась на заседания.

В итоге после истории с пьяным вождением полномочия депутата маслихата Актобе Сании Муратовой были прекращены.

Суд вынес решение об аресте на 15 суток. Также ее лишили водительских прав на 7 лет. Сама женщина на процесс не пришла.

Во исполнение постановления административного суда Санию Муратову поместили в спецприемник для административно задержанных УП Актобе.