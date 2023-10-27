Экс-депутата Санию Муратову нашли и поместили в спецприемник
Опубликовано:
В Актобе экс-депутата Санию Муратову водворили в специальный приемник на 15 суток. Это подтвердили в пресс-службе департамента полиции региона, передает NUR.KZ.
"Во исполнение постановления административного суда от 26 октября Сания Муратова помещена в специальный приемник для административно задержанных управления полиции Актобе на 15 суток", - сообщили в ДП Актюбинской области.
Напомним, 26 октября административный суд признал виновной теперь уже бывшего депутата маслихата Актобе Санию Муратову в том, что она 5 сентября управляла автомобилем Lexus в нетрезвом состоянии. В суд она не явилась, поэтому судья обязал полицию исполнить постановление об аресте.
Депутат маслихата Актобе Сания Муратова в сентябре попала в поле зрения полиции, когда управляла своим Lexus в состоянии алкогольного опьянения.
После скандала она написала заявление о сложении депутатских полномочий, они были прекращены.
В административном суде рассматривали сразу два дела в отношении Сании Муратовой. По одному из них за выезд на встречную полосу ее лишили водительских прав на 6 месяцев.
Позже рассматривали дело о пьяном вождении. Ни на один из судебных процессов женщина не пришла.
Добавим, что Сания Муратова родилась 8 августа 1970 года в селе Шахты Шалкарского района Актюбинской области в многодетной семье.
Окончила Актюбинский техникум связи по специальности "районная связь" и университет им. Баишева по специальности "государственное и местное управление".
Работать начала в 1990 году в Доме культуры Иргизского района, затем трудилась в музее Иргизского района.
С 1992 года - индивидуальный предприниматель, а с 2012 года - директор фитнес-центра. 19 марта 2023 года была избрана депутатом маслихата Актобе восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042768-eks-deputata-saniyu-muratovu-nashli-i-pomestili-v-spetspriemnik/