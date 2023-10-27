Экс-депутата Санию Муратову нашли и поместили в спецприемник

В Актобе экс-депутата Санию Муратову водворили в специальный приемник на 15 суток. Это подтвердили в пресс-службе департамента полиции региона, передает NUR.KZ.

"Во исполнение постановления административного суда от 26 октября Сания Муратова помещена в специальный приемник для административно задержанных управления полиции Актобе на 15 суток", - сообщили в ДП Актюбинской области.

Напомним, 26 октября административный суд признал виновной теперь уже бывшего депутата маслихата Актобе Санию Муратову в том, что она 5 сентября управляла автомобилем Lexus в нетрезвом состоянии. В суд она не явилась, поэтому судья обязал полицию исполнить постановление об аресте.

Депутат маслихата Актобе Сания Муратова в сентябре попала в поле зрения полиции, когда управляла своим Lexus в состоянии алкогольного опьянения.

После скандала она написала заявление о сложении депутатских полномочий, они были прекращены.

В административном суде рассматривали сразу два дела в отношении Сании Муратовой. По одному из них за выезд на встречную полосу ее лишили водительских прав на 6 месяцев.

Позже рассматривали дело о пьяном вождении. Ни на один из судебных процессов женщина не пришла.

Добавим, что Сания Муратова родилась 8 августа 1970 года в селе Шахты Шалкарского района Актюбинской области в многодетной семье.

Окончила Актюбинский техникум связи по специальности "районная связь" и университет им. Баишева по специальности "государственное и местное управление".

Работать начала в 1990 году в Доме культуры Иргизского района, затем трудилась в музее Иргизского района.

С 1992 года - индивидуальный предприниматель, а с 2012 года - директор фитнес-центра. 19 марта 2023 года была избрана депутатом маслихата Актобе восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25.