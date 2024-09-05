"Не вовлекайте меня в грязные игры": лишенный мандата депутата Садыков ответил на обвинения (видео)

Аскар Садыков, которого ранее исключили из партии "Ақ жол" и лишили мандата депутата мажилиса, ответил на обвинения, записав видеообращение в соцсетях, передает NUR.KZ.

Ролик появился на Instagram-странице Садыкова.

"Думал, не буду ввязываться в обсуждение и комментарии моего сомнительного увольнения, став выше всего этого. Но, видимо, меня и мою семью травля от Азата Перуашева не обошла стороной. Даю ответ для прояснения ситуации, ибо мое молчание уже расценивается признанием вины", - говорится в подписи к посту.

В обращении Садыков обвинил Азата Перуашева во лжи.

"Прошу не вовлекать меня в свои грязные игры и манипуляции. Я больше не буду молчать. Подобные заявления не соответствуют уровню лидера партии, хотя, конечно, Азат Перуашев неоднократно вводил свой народ в заблуждение. Видимо, это стиль его работы", - заявил Садыков.

Далее он обратился лично к Перуашеву.

"Если вы хотели исключить меня из партии, могли бы привести другие доводы, которых, к вашему сожалению, нет в моей работе, а не собирать грязные инсинуации, порочащие мою репутацию. Если бы подобное действие имело место, то, я уверен, вы бы подняли этот вопрос и обсудили бы его со мной и членами партии уже в мае", - обратился Садыков к бывшему коллеге.

Он также отметил, что с него не брали объяснительных, не оповещали о произошедшем и вопрос этот вообще не обсуждался.

"На данный момент я так же шокирован вашим заявлением, как и многие казахстанцы. Благо, СМИ имеют хорошую память, и желающие могут вспомнить все ваши лживые заявления", - добавил Садыков, заявив, что своими громкими заявлениями Перуашев уводит внимание от других проблем партии, в частности, от обвинений в коррупции в адрес заместителя Перуашева.

Напомним, 29 августа стало известно, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ақ жол" и лишили полномочий депутата мажилиса.

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев пояснил, что основанием для такого решения стало "совершение Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата".

Позже Перуашев в своем Telegram-канале написал, что в отношении Садыкова поступило много обращений, которые были рассмотрены и нашли подтверждение на пленуме.

"Обращения касались его действий, в том числе связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм. По каждой из претензий можно изложить отдельные факты, но думаю, будет достаточно одного примера. Так, поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны А. Садыкова", - написал Перуашев.

В качестве доказательства он приложил скриншот переписки депутата и сотрудницы, который позже удалил. Он также заявил, что сотрудница обратился к нему за помощью, поскольку не могла обратиться за правовой защитой ввиду неприкосновенности Садыкова как депутата.

"В ходе пленума на мое замечание о недопустимости выявившихся неправомерных действий Садыков заявил, что он депутат и "имеет право говорить кому хочет и что хочет". Поэтому мы убрали эту "помеху", и принятое решение о лишении Садыкова статуса депутата позволяет жертве защитить свою честь и достоинство", - заявил Перуашев.

Он добавил, что есть и другие примеры недостойного поведения Садыкова, которые и повлияли на решение об исключении его из партии.

"Мне крайне неприятно выносить на публику эту информацию, которая затрагивает достоинство и личную жизнь других людей, но шумиха вокруг данного вопроса вынуждает поставить точку, чтобы прекратить дальнейшие спекуляции", - заключил мажилисмен.

Согласно информации с сайта мажилиса парламента РК, Аскар Садыков в 1995 году окончил Оренбургский Государственный Технический Университет, специальность инженер-механик.

В 2000 году окончил Казахский Государственный Юридический Университет, специальность юрист.

Депутатом мажилиса являлся с марта прошлого года.