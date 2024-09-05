Новое обвинение выдвинула партия "Ак жол" против экс-депутата Садыкова

Бывшего депутата "Ак жола" Аскара Садыкова, лишенного своего мандата после жалоб на домогательства, обвинили в покушении на еще одно преступление, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу партии.

Обращение партия опубликовала на своем официальном сайте.

"А. Садыков утверждает, будто для исключения его из партии "не было других доводов", кроме приведенных в сообщении председателя партии.

При этом, он даже не пытается оспорить факты харрасмента, которых уже более чем достаточно для принятия такого решения", – говорится в сообщении пресс-службы "Ак жола".

Вместе с тем, как отметили представители партии, их руководитель Азат Перуашев не случайно указал, что претензии к Садыкову связаны не только с нарушением этических норм, но и с другими, "более материальными моментами".

"Так, был установлен факт покушения А. Садыковым на превышение должностных полномочий, с целью извлечения выгоды для третьих лиц.

Разница в том, что если нарушение этических норм относится к гражданско-правовой сфере, то превышение должностных полномочий является уже уголовным преступлением, что входит в компетенцию правоохранительных органов, поэтому эти факты не освещались в сообщении председателя партии.

Тем не менее они были обсуждены на пленуме, и, по мнению участников, способны нанести ущерб репутации организации", – отметили в партии.

В "Ак жоле" отмечают, что речь идет о вмешательстве Садыкова, как депутата, в процедуры госзакупок и требованиях обеспечить победу на тендерах его знакомым. А также утверждают, что могут привести в качестве доказательств официальные письма одного из акимов о попытках Садыкова повлиять на результаты госзакупок.

"Демпартия "Ак жол", выступающая в поддержку добросовестного бизнеса и честной конкуренции, в результате коллегиального обсуждения данной ситуации, пришла к выводу, что подобные действия противоречат уставу и программе партии, более того – представляют угрозу совершения А. Садыковым коррупционных преступлений.

Присутствовавший на обсуждении А. Садыков игнорировал мнение коллег, заявлял о своих правах депутата на совершение любых действий, отказался признать ошибочными свои поступки и даже обсуждать их этическую сторону.

В этой связи пленум принял решение об исключении его из партии. Полномочия пленума и правомерность вынесенного решения признала Центральная избирательная комиссия РК, в результате чего А. Садыков лишился депутатского мандата.

Таким образом, заявления А. Садыкова о "несостоятельности" претензий являются недостоверными и опровергаются фактами", – заключили в пресс-службе партии.

Незадолго до этого, напомним, Садыков разместил на своей странице в Instagram видео, в котором ответил на обвинения своего бывшего руководителя – Азата Перуашева, заявив, что сам шокирован масштабом предъявленных ему обвинений.

О чем идет речь?

29 августа стало известно, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили полномочий депутата мажилиса.

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев пояснил, что основанием для такого решения стало "совершение Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата".

Позже Перуашев в своем Telegram-канале сообщил, что в отношении Садыкова поступило много обращений, которые были рассмотрены и нашли подтверждение на пленуме.

"Обращения касались его действий, в том числе связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм. По каждой из претензий можно изложить отдельные факты, но думаю, будет достаточно одного примера. Так, поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны А. Садыкова", – написал Перуашев.

В качестве доказательства он приложил скриншот переписки депутата и сотрудницы, который позже удалил. Он также заявил, что сотрудница обратилась к нему за помощью, поскольку не могла обратиться за правовой защитой ввиду неприкосновенности Садыкова как депутата.

"В ходе пленума на мое замечание о недопустимости выявившихся неправомерных действий Садыков заявил, что он депутат и "имеет право говорить кому хочет и что хочет". Поэтому мы убрали эту "помеху" – и принятое решение о лишении Садыкова статуса депутата позволяет жертве защитить свою честь и достоинство", – заявил Перуашев.

Он добавил, что есть и другие примеры недостойного поведения Садыкова, которые и повлияли на решение об исключении его из партии.

"Мне крайне неприятно выносить на публику эту информацию, которая затрагивает достоинство и личную жизнь других людей, но шумиха вокруг данного вопроса вынуждает поставить точку, чтобы прекратить дальнейшие спекуляции", – заключил мажилисмен.

Согласно информации с сайта мажилиса парламента РК, Аскар Садыков в 1995 году окончил Оренбургский Государственный Технический Университет, специальность – инженер-механик.

В 2000 году окончил Казахский Государственный Юридический Университет, специальность – юрист.

Депутатом мажилиса являлся с марта прошлого года.