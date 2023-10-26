Вынесено решение об аресте экс-депутата Сании Муратовой

В Актобе суд вынес решение об аресте на 15 суток экс-депутата Сании Муратовой за вождение в нетрезвом виде. Также она лишена водительских прав на 7 лет. Сама женщина на процесс не пришла, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Депутат маслихата Актобе Сания Муратова попала в поле зрения полиции в сентябре этого года. Ее заподозрили в управлении Lexus в нетрезвом состоянии.

После скандала она написала заявление о сложении депутатских полномочий, они были прекращены.

В административном суде рассматривали сразу два дела в отношении Сании Муратовой. По одному из них за выезд на встречную полосу ее лишили водительских прав на 6 месяцев.

Позже рассматривали дело о пьяном вождении. Ни на один из судебных процессов женщина не пришла, причина неявки неизвестна.

Сегодня в суде полицейский объяснил, что ее нет дома. Так что судье ничего не оставалось делать, как огласить решение в ее отсутствие.

На полицию возложили обязанность по обеспечению исполнения решения суда в части административного ареста.

Добавим, что согласно ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

А в соответствии со ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.