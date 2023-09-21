Депутата поймали пьяной за рулем Lexus в Актобе

В Актобе полицейские остановили Lexus, за рулем которого была депутат городского маслихата Сания Муратова. Экспертиза установила, что водитель управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности рассказали в ДП региона, передает "Диапазон".

В ведомстве сообщили, что на улице Баишева сотрудники остановили Lexus, которым управляла 53-летняя женщина.

При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя. Позже экспертиза установила, что действительно автоледи была за рулем нетрезвая.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения материалы передали в суд. Теперь ей грозит арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.

Выяснилось, что за рулем Lexus была депутат городского маслихата и предприниматель Сания Муратова. После инцидента она написала заявление о прекращении полномочий.

"Депутат Муратова написала заявление в территориальную избирательную комиссию о прекращении полномочий. Согласно существующему порядку от территориальной комиссии в маслихат поступило письмо. Решение по заявлению будут принимать на сессии маслихата", - прокомментировала председатель городского маслихата Анар Даржанова.

Издание отмечает, что Сания Муратова - бизнесвумен, у нее семейный бизнес, она руководит фитнес-центром.

По информации официального сайта маслихата Актобе, Сания Муратова родилась 8 августа 1970 года в селе Шахты Шалкарского района Актюбинской области в многодетной семье.

Окончила Актюбинский техникум связи по специальности "районная связь" и университет им. Баишева по специальности "государственное и местное управление".

Работать начала в 1990 году в Доме культуры Иргизского района, затем трудилась в музее Иргизского района.

С 1992 года - индивидуальный предприниматель, а с 2012 года - директор фитнес-центра.

19 марта 2023 года была избрана депутатом маслихата Актобе восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25.

Напомним, ранее акима Кырымбетского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области Жанар Искакову тоже задержали за управление авто в нетрезвом виде. Ее дело рассмотрели на Совете по этике, где было рекомендовано предупредить чиновницу о неполном служебном соответствии.