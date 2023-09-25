Полномочия депутата Сании Муратовой прекращены после скандала

После истории с пьяным вождением Lexus прекращены полномочия депутата маслихата Актобе Сании Муратовой. Кроме того, она была лишена водительских прав на 6 месяцев по одному из двух административных дел, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в административном суде рассмотрели одно из дел в отношении депутата маслихата Актобе Сании Муратовой, которую обвинили в управлении Lexus в нетрезвом состоянии.

Ее привлекли к ответственности по ст.596 КоАП "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

Lexus, за рулем которого была народная избранница, выехал на полосу встречного движения на проспекте в Актобе. Сама Сания Муратова в суд не явилась по неизвестной причине.

Судья рассмотрел дело без нее, допросил сотрудника полиции, который остановил автомобиль депутата. В итоге ее лишили водительских прав на 6 месяцев.

Позже должны рассмотреть дело о вождении в нетрезвом состоянии, здесь уже требуется присутствие самой Сании Муратовой, так как санкцией статьи предусмотрен административный арест.

Еще до суда она написала заявление о прекращении ее депутатских полномочий. Сегодня стало известно, что решили ее коллеги по данному вопросу.

"Представление территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Актобе о досрочном прекращении депутатских полномочий Муратовой рассмотрено на заседании сессии и в итоге поддержано депутатами. Полномочия Муратовой прекращены", - сообщили в городском маслихате.

Напомним, в Актобе полицейские остановили Lexus, за рулем которого была депутат городского маслихата Сания Муратова. Экспертиза установила, что водитель управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После этого она написала заявление в территориальную избирательную комиссию о прекращении полномочий.

Позже стало известно, что суд никак не может вынести решение по административному делу из-за того, что женщина не является на процесс.

Добавим, что согласно ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

А в соответствии со ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.