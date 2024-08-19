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Депутата обвинили в изнасиловании ребенка в области Жетісу

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Мужчина в деловом костюме
Чиновник. Иллюстративное фото: triloks / Getty Images

В Сети появилась информация, что якобы депутат районного маслихата подозревается в изнасиловании семилетнего мальчика в области Жетісу. Инцидент прокомментировали в отделе полиции Аксуского района, передает NUR.KZ.

О насильственных действиях сексуального характера со стороны якобы депутата одного из маслихатов в отношении ребенка сообщил Telegram-канал "Криминальный Казахстан".

"Сообщается, что экспертиза подтвердила факт насилия над 7-летним мальчиком. Подозреваемый задержан. Начато расследование", - говорится в сообщении.

В официальном аккаунте в Instagram Аксуского районного отдела полиции подтвердили возбуждение уголовного дела.

"Отделом полиции Аксуского района начато досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых судебных экспертиз", - рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что иная информация в рамках следствия не подлежат распространению в порядке ст.201 УПК.

Добавим, что согласно ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершенные в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

А те же действия, совершенные в отношении малолетнего, наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150590-deputata-obvinili-v-iznasilovanii-rebenka-v-oblasti-zhet-su/

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