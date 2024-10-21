Стипендиатов и выпускников "Болашака" предупредили о новой мошеннической схеме

Стипендиатов и выпускников программы "Болашак" предупреждают о случаях мошенничества от имени Центра международных программ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"В последнее время участились случаи мошенничества. Мошенники обращаются от имени Центра международных программ с просьбой предоставить проверочные коды из SMS или отправить денежные средства.

Центр международных программ никогда не запрашивает проверочные коды и не требует денежные средства. Вся официальная информация направляется через наши официальные каналы связи или кураторов", - говорится в сообщении Центра международных программ в Instagram-аккаунте.

Болашаковцев просят быть бдительными и не передавать личные данные третьим лицам, а при возникновении подобных случаев рекомендовано обращаться в правоохранительные органы.

Казахстанцев ранее уже предупреждали о популярных видах мошенничества.

Полицейские также предупреждали о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Недавно сообщалось о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД ранее даже проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

В конце августа стало известно, сколько украденных онлайн-мошенниками денег удалось вернуть в Казахстане.