"Не знали об угрозе": почему не предотвратили поджог дома семьи Шерзата Болата

На брифинге в РСК прокурор Алматинской области Берик Адамов объяснил, почему полиция не смогла предотвратить поджог дома семьи Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

По словам Берика Адамова, вопрос о защите семьи потерпевших обсуждался еще до поджога.

"Они заявляли ходатайство о патрулировании возле дома, и оно было поставлено. Но патрулирование - это когда патрулируют по улице сотрудники полиции. Они обратились к следователю с заявлением, нарочно передали это ходатайство в семь-восемь часов вечера. Пожар произошел через пять часов, в час ночи", - рассказал прокурор Алматинской области.

Он подчеркнул, что охрана ставится на человека, а не на объект.

"О том, что этот дом находится там, ни органы следствия, никто не заявлял. Место убийства было там, где проживает его дедушка, это сам магазин. Именно там было патрулирование. Мы это подтверждаем. Тогда мы никакой угрозы предотвратить не могли, не знали. И сейчас сказать причины поджога дома мы пока не можем", - пояснил Берик Адамов.

Прокурор Алматинской области отметил, что на настоящее время первое заявление рассмотрено и удовлетворено.

"Родные и близкие пострадавших взяты под круглосуточную охрану. Я понимаю их состояние и призываю к спокойствию. Не нужно торопиться с выводами, надо дождаться результатов экспертов и позволить следственной группе полноценно провести все необходимые мероприятия для установления лиц, кто поджег дом", - сказал Берик Адамов.

Также спикер подчеркнул, что он подтверждает факт поджога. По его словам, после пожара были опрошены около 600 человек, а также назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, в субботу, 12 октября, горел дом семьи убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

Позже сообщалось, что по заявлению потерпевших семье погибшего подростка полиция обеспечила охрану.

Сегодня во время брифинга в РСК стало известно, что на месте пожара нашли перчатки и канистру.