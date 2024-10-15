Убийство в Талгаре: о родственных связях задержанных с полицейскими высказались в МВД

На брифинге по делу об убийстве Шерзата Болата первый замминистра внутренних дел Бауржан Аленов прокомментировал слухи о возможных связях задержанных с представителями местных правоохранительных органов, передает NUR.KZ.

В беседе с журналистам он заявил, что по факту продажи алкогольной продукции в магазине в ночное время и присутствие там людей, находящихся на пробационном контроле, назначены проверки.

"Что касается продажи алкогольной продукции. По данному факту, а также то, что люди, находящиеся на пробационном контроле, в ночное время были там, мы организовали проверку районного управления полиции. Деятельность каждого будет позже определена, чему дадут принципиальную оценку", - сообщил Бауржан Аленов.

Помимо этого, он рассказал, что была проведена проверка на предмет дружеских или родственных связей задержанных с представителями местных правоохранительных органов, по результатам которой таких связей не выявлено.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат.

В прокуратуре сообщили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Сегодня стало известно, что количество задержанных возросло до 10. Также Бауржан Аленов прокомментировал слухи о причастности подозреваемых к ОПГ "Хуторские".