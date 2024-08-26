"Нашел их на улице": 17-летнего костанайца подозревают в закладке наркотиков

В Костанае полицией задержан несовершеннолетний, которого подозревают в закладке наркотиков. При парне нашли 3,86 грамма синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

17-летний костанаец был задержан сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности, сообщает пресс-служба Департамента полиции области в Telegram-канале.

"При себе у него находилось 8 zip-пакетов с порошком белого цвета, которые были обмотаны изолентой. Со слов самого несовершеннолетнего, он их нашел на улице.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком весом 3,86 грамма. По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование", - говорится в сообщении ведомства.

С начала года, по данным департамента, в области пресечено 200 фактов правонарушений, связанных с наркотиками. Не допущено в оборот 43 кг наркотиков, в том числе 2,5 кг синтетики.

В августе сообщалось, что 7,5 лет лишения свободы получил подросток за закладку наркотиков в Караганде. 17-летний парень учился на третьем курсе колледжа.

Ранее в полиции также озвучили тревожную статистику по подросткам в наркопреступлениях. Сообщалось, что с начала года задержаны 30 несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков.

Напомним, весной МВД уже обращалось к казахстанским родителям по этой же проблеме. Тогда сообщалось, что в распространении наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних. Тогда же в ведомстве напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет.

Позже общественный деятель Амиржан Косанов в мажилисе предложил ввести в Казахстане принудительный скрининг на наркотики среди старшеклассников и студентов. Ранее в МВД также рассказали, как школьники становятся закладчиками.

Мы писали также, что в Казахстане предлагают пожизненно лишать свободы за производство наркотиков. Такие поправки рассмотрели депутаты мажилиса в начале мая.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране. Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года. Токаев потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.