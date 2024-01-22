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"Серьезных результатов нет": Токаев потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков

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Парень передает наркотики
Наркотики. Иллюстративное фото: sturti/Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании коллегии МВД обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации Акорды, в прошлом году на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних. В выступлении указано на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ.

"Важнее всего жизнь, судьба и здоровье молодого поколения. Поручаю правительству тщательно проанализировать вопрос защиты детей от насилия и принять конкретные меры. Подростки не должны бездельничать. Необходимо способствовать тому, чтобы они уделяли больше внимания творчеству и спорту. Детей нужно приобщать к труду, привлекать к волонтерской деятельности. В этом деле недопустимо очковтирательство", – указал глава государства.

Также президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства поручил поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству.

"Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме. Это единственная цель вашей работы против криминала. Бескомпромиссная борьба с криминалитетом – ваша прямая ответственность и служебный долг", – заявил он.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел.

Президент, выступая на заседании, высказался об опасности низкой правовой грамотности.

"Это, в конечном счете, тормозит развитие страны и отражается на имидже государства. Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями", – заявил он.

Кроме того, глава государства отметил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры.

Также Токаев добавил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства.

"Важно стремиться к формированию положительного имиджа полиции именно на основе реального повышения эффективности ее деятельности, конкретных случаев профессионализма, ответственности, героизма", – сказал глава государства.

Токаев подверг критике и работу полиции, заявив, что в этой сфере должны произойти изменения.

"К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились.

Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными", – отметил президент.

Глава государства поддержал предложение министра внутренних дел о переаттестации руководства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056801-sereznyh-rezultatov-net-tokaev-potreboval-usilit-borbu-s-rasprostraneniem-narkotikov/

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