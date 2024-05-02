Ввести пожизненный срок за еще один вид преступления предлагают в Казахстане

Пожизненно лишать свободы за производство наркотиков предлагают в Казахстане. Такие поправки сегодня рассмотрели депутаты мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров". Его разработали депутаты.

Депутат Снежанна Имашева сообщила, что анализ текущей наркоситуации в стране свидетельствует об активизации в Казахстане преступной деятельности по налаживанию сети подпольного производства синтетических наркотиков.

"Предприимчивые наркодилеры наладили устойчивые схемы транспортировки оборудования и химикатов, прекурсоров, имеющих "сленговое" определение – "конструкторы", для производства "синтетики" в промышленных масштабах.

Это свидетельствует о том, что борьбу с наркопреступностью необходимо начинать с пресечения незаконных поставок прекурсоров и лабораторного оборудования. Это наиболее эффективная мера", - отмечает депутат.

Однако по словам Имашевой, действующим законодательством установлена ответственность только за их контрабанду. Ответственность за незаконный оборот прекурсоров внутри страны отсутствует.

"Предлагается внести в статьи 301 и 303 УК РК поправки, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку и пересылку прекурсоров, то есть ответственность за их незаконный оборот, а также ответственность за нарушение правил обращения с ними", - предложила Снежанна Имашева.

Также депутатами предлагается ввести уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, которые стали предметом злоупотребления, особенно среди подростков.

Депутат мажилиса Дмитрий Колода добавил, что законопроектом предусмотрена также декриминализация немедицинского потребления наркотических средств в общественных местах с исключением признака "в общественных местах" и незаконного изготовления, хранения наркотических средств без цели сбыта.

"В ходе заседаний рабочей группой было принято единогласное решение об отказе от норм, предусматривающих перевод данных деяний в Кодекс об административных правонарушениях. Депутатами также предлагается приравнять незаконное производство наркотиков к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - заявил он.

Напомним, 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране. Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года. Токаев потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", – отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.

В июле прошлого года сообщалось, что правительство утвердило комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК до 2025 года, на реализацию которого выделят 53,1 млрд тенге.

Тогда же, обсуждая этот комплексный план, теперь уже экс-глава МВД Марат Ахметжанов называл факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане.

"Первое, это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Второе, сырьевая база каннабиса в южных регионах – Шуйская долина и Кызылординская область. И наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков", – отмечал он.