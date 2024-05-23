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Принудительный скрининг на наркотики среди старшеклассников и студентов предложили ввести в Казахстане

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Врач описывает исследования
Врач. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Общественный деятель Амиржан Косанов в мажилисе предложил ввести в Казахстане принудительный скрининг на наркотики среди старшеклассников и студентов, передает NUR.KZ.

Косанов считает, что в борьбе с наркотиками нужно применять радикальные меры.

"Наркотики в первую очередь распространяются среди молодежи - старшеклассники, студенты. Как вы смотрите на то, чтобы проводить насильно, конечно, понимаю, что это может трактоваться как нарушение прав человека, но здесь мы говорим о будущем людей, проводить обязательный скрининг студентов всех вузов и колледжей на наркотики. Тогда бы могли узнать реальную ситуацию по потреблению наркотиков в стране", - предложил он.

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев его поддержал.

"Ваше предложение очень хорошее и мы бы его поддержали. Но, вы, наверное и сами понимаете, могут потребоваться огромные средства, чтобы провести такой масштабный скрининг среди школьников и студентов. Насколько они будут объективными? Можем ли мы доверять этим данным? Какие завтра могут быть последствия? Могут возникнуть и коррупционные риски. Все эти вопросы если решим, устраним, то думаю, будет нелишним введение такого скрининга", - сообщил он.

При этом он напомнил, что МВД с 2022 года проводит обязательный наркоскрининг сотрудников при проведении ротация или назначении на другую должность.

"Надо признать, что и среди них выявляются лица, которые потребляют запрещенные вещества", - резюмировал вице-министр.

Отметим, в январе этого года стражи порядка Алматы рассказали жителям мегаполиса, как определить наркозависимость у ребенка.

Родителям стоит обратить внимание на следующие признаки:

  • повышенное возбуждение или агрессия;
  • нарушение координации движений и баланса;
  • замедленная реакция на окружающее;
  • заниженное или повышенное настроение;
  • галлюцинации, паранойя, страх;
  • сильные боли, тошнота или рвота;
  • бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость.

Полицейские рекомендуют родителям рассказывать детям о рисках наркотиков и их опасности, а также поддерживать открытый диалог, интересоваться их друзьями и окружением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106096-prinuditelnyy-skrining-na-narkotiki-sredi-starsheklassnikov-i-studentov-predlozhili-vvesti-v-kazahstane/

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