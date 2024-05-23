Принудительный скрининг на наркотики среди старшеклассников и студентов предложили ввести в Казахстане

Общественный деятель Амиржан Косанов в мажилисе предложил ввести в Казахстане принудительный скрининг на наркотики среди старшеклассников и студентов, передает NUR.KZ.

Косанов считает, что в борьбе с наркотиками нужно применять радикальные меры.

"Наркотики в первую очередь распространяются среди молодежи - старшеклассники, студенты. Как вы смотрите на то, чтобы проводить насильно, конечно, понимаю, что это может трактоваться как нарушение прав человека, но здесь мы говорим о будущем людей, проводить обязательный скрининг студентов всех вузов и колледжей на наркотики. Тогда бы могли узнать реальную ситуацию по потреблению наркотиков в стране", - предложил он.

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев его поддержал.

"Ваше предложение очень хорошее и мы бы его поддержали. Но, вы, наверное и сами понимаете, могут потребоваться огромные средства, чтобы провести такой масштабный скрининг среди школьников и студентов. Насколько они будут объективными? Можем ли мы доверять этим данным? Какие завтра могут быть последствия? Могут возникнуть и коррупционные риски. Все эти вопросы если решим, устраним, то думаю, будет нелишним введение такого скрининга", - сообщил он.

При этом он напомнил, что МВД с 2022 года проводит обязательный наркоскрининг сотрудников при проведении ротация или назначении на другую должность.

"Надо признать, что и среди них выявляются лица, которые потребляют запрещенные вещества", - резюмировал вице-министр.

Отметим, в январе этого года стражи порядка Алматы рассказали жителям мегаполиса, как определить наркозависимость у ребенка.

Родителям стоит обратить внимание на следующие признаки:

повышенное возбуждение или агрессия;

нарушение координации движений и баланса;

замедленная реакция на окружающее;

заниженное или повышенное настроение;

галлюцинации, паранойя, страх;

сильные боли, тошнота или рвота;

бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость.

Полицейские рекомендуют родителям рассказывать детям о рисках наркотиков и их опасности, а также поддерживать открытый диалог, интересоваться их друзьями и окружением.