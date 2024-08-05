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"Попадают в ловушку": тревожную статистику по подросткам в наркопреступлениях озвучили в полиции

Опубликовано:

Подростки
Подростки. Иллюстративное фото: Maskot/Getty Images

С начала года задержаны 30 несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков. Казахстанских родителей просят быть внимательнее к своим детям, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным пресс-службы МВД, с начала года за незаконный оборот наркотиков полицией задержаны 30 несовершеннолетних казахстанцев. Поэтому родителей просят быть бдительнее и внимательнее к детям и их увлечениям.

"Контролируйте их времяпрепровождение, интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Именно в виртуальном мире подростки могут легко попасть в ловушку мнимого легкого заработка, не зная о последствиях своих действий. На первый взгляд это выглядит как безобидное рисование граффити, однако это реклама канала в популярной социальной сети, где можно приобрести наркотики.

Если у ребенка в телефоне либо мессенджерах появились сомнительные чаты, метки с геолокациями, различные фотографии мест, рисунками-штампами на стенах домов или столбах, стоит насторожиться.

Кроме того, обращайте внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления наркотических средств", - отмечается в сообщении полиции.

Опасение, по данным стражей порядка, должен вызвать даже чрезмерный расход денег или, наоборот, их большое количество.

Напомним, весной МВД уже обращалось к казахстанским родителям по этой же проблеме. Тогда сообщалось, что в распространении наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних. Тогда же в ведомстве напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет.

Позже общественный деятель Амиржан Косанов в мажилисе предложил ввести в Казахстане принудительный скрининг на наркотики среди старшеклассников и студентов.

Ранее в МВД также рассказали, как школьники становятся закладчиками.

Мы писали также, что в Казахстане предлагают пожизненно лишать свободы за производство наркотиков. Такие поправки рассмотрели депутаты мажилиса в начале мая.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране. Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года. Токаев потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные: 

  1. группой лиц по предварительному сговору; 
  2. неоднократно; 
  3. в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 
  4. должностным лицом с использованием служебного положения; 
  5. посредством использования электронных информационных ресурсов;  
  6. в общественном месте, - 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144842-popadayut-v-lovushku-trevozhnuyu-statistiku-po-podrostkam-v-narkoprestupleniyah-ozvuchili-v-policii/

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