Полностью обеспеченный во всем подросток решил подзаработать и получил срок в Караганде
Опубликовано:
7,5 лет лишения свободы получил подросток за закладку наркотиков в Караганде. 17-летний парень учился на третьем курсе колледжа, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
По информации официального Telegram-канала суда, 17-летний учащийся 3 курса Политехнического колледжа Караганды нашел в интернете в апреле 2023 года объявление о том, что требуется курьер.
Позвонив по указанному телефону, узнал, что работа несложная, а заработок высокий.
"И хотя подросток учился достаточно хорошо, нареканий от преподавателей не было, проживал с отцом и мачехой (они полностью во всем обеспечивали его), он решил попробовать получить легкие деньги. Так он стал курьером", - рассказали в суде.
По полученной геолокации находил 5-15 свертков, фасовал их по одному, делал закладки на улицах Караганды и отправлял фотоотчет куратору (в отношении него материалы выделены в отдельное производство).
За каждую закладку получал переводом на банковскую карту по 2,5 тыс. тенге, которые тратил на личные нужды.
В ноябре 2023 года в момент, когда в очередной раз подсудимый поднял 15 свертков закладки и разложил из них 4, он был задержан полицейскими. В портмоне и кармане у подростка нашли 11 свертков с психотропным веществом (мефедрон).
Юноша был обвинен в незаконном хранении с целью сбыта аналога психотропного вещества группой лиц по предварительному сговору с другим лицом посредством использования электронных информационных ресурсов (по ст.297 ч.3 п.1, 3, 5 УК).
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей - сотрудников полиции, понятых, заключениями экспертиз, осмотром сотового телефона, где обнаружены фото закладок, перепиской с куратором и другими материалами уголовного дела.
При назначении меры наказания суд учел:
- характер и степень общественной опасности деяния, которое относится к категории особо тяжкого преступления и представляет повышенную общественную опасность,
- личность подсудимого, его поведение,
- смягчающие обстоятельства (несовершеннолетний возраст подсудимого, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики), отсутствие отягчающих,
- влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждения новых преступлений.
Подсудимый признан виновным в предъявляемом обвинении и с учетом его несовершеннолетнего возраста приговорен к 7,5 годам лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Добавим, что согласно ст.297 ч.3 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145621-polnostyu-obespechennyy-vo-vsem-podrostok-reshil-podzarabotat-i-poluchil-srok-v-karagande/