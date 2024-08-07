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Полностью обеспеченный во всем подросток решил подзаработать и получил срок в Караганде

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Человек за решеткой
Человек за решеткой. Иллюстративное фото: Jackyenjoyphotography/Getty Images

7,5 лет лишения свободы получил подросток за закладку наркотиков в Караганде. 17-летний парень учился на третьем курсе колледжа, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

По информации официального Telegram-канала суда, 17-летний учащийся 3 курса Политехнического колледжа Караганды нашел в интернете в апреле 2023 года объявление о том, что требуется курьер.

Позвонив по указанному телефону, узнал, что работа несложная, а заработок высокий.

"И хотя подросток учился достаточно хорошо, нареканий от преподавателей не было, проживал с отцом и мачехой (они полностью во всем обеспечивали его), он решил попробовать получить легкие деньги. Так он стал курьером", - рассказали в суде.

По полученной геолокации находил 5-15 свертков, фасовал их по одному, делал закладки на улицах Караганды и отправлял фотоотчет куратору (в отношении него материалы выделены в отдельное производство).

За каждую закладку получал переводом на банковскую карту по 2,5 тыс. тенге, которые тратил на личные нужды.

В ноябре 2023 года в момент, когда в очередной раз подсудимый поднял 15 свертков закладки и разложил из них 4, он был задержан полицейскими. В портмоне и кармане у подростка нашли 11 свертков с психотропным веществом (мефедрон).

Юноша был обвинен в незаконном хранении с целью сбыта аналога психотропного вещества группой лиц по предварительному сговору с другим лицом посредством использования электронных информационных ресурсов (по ст.297 ч.3 п.1, 3, 5 УК).

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей - сотрудников полиции, понятых, заключениями экспертиз, осмотром сотового телефона, где обнаружены фото закладок, перепиской с куратором и другими материалами уголовного дела.

При назначении меры наказания суд учел:

- характер и степень общественной опасности деяния, которое относится к категории особо тяжкого преступления и представляет повышенную общественную опасность,

- личность подсудимого, его поведение,

- смягчающие обстоятельства (несовершеннолетний возраст подсудимого, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики), отсутствие отягчающих,

- влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждения новых преступлений.

Подсудимый признан виновным в предъявляемом обвинении и с учетом его несовершеннолетнего возраста приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.297 ч.3 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145621-polnostyu-obespechennyy-vo-vsem-podrostok-reshil-podzarabotat-i-poluchil-srok-v-karagande/

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