"Рискуют 10 годами жизни": в МВД рассказали, как школьники становятся закладчиками

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, как планируют бороться с наркопреступностью, передает корреспондент NUR.KZ.

Шынгыс Алекешев сообщил, в текущем году выявлено 2063 уголовных наркоправонарушения.

"Сейчас на рассмотрении парламента находится законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Это, в первую очередь, так называемый "веселящий газ", который активно реализуется сейчас в ночных клубах", – сказал Шынгыс Алекешев.

При этом он сообщил, что сейчас полицейские имеют дело с уже совершенными преступлениями.

"Сегодня практически каждый школьник имеет свободный доступ к интернету, и легко может оказаться в рядах наркокурьеров, а что самое страшное – потребителей наркотиков… Наркодилеры, пользуясь психологической незрелостью подростков, вовлекают именно молодежь, чтобы в дальнейшем обеспечить себе устойчивый рынок сбыта. Для наркомагазина цена свободы закладчика равняется 2 тыс. тенге, которые они платят за одну закладку. За эти деньги он покупает все необходимое для расфасовки наркотика, передвигается по городу и самое главное – рискует, как минимум, 10 годами своей жизни, которые он проведет за решеткой. А доход магазина с каждой закладки – 20 тыс. тенге. Выводы здесь совершенно однозначные", – резюмировал Шынгыс Алекешев.

Напомним, что на днях с крупной партией наркотиков в Степногорске задержали бывшую школьную учительницу. Женщина призналась, что сама употребляет наркотики, также решила поработать закладчицей.

Согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.