"Задержаны 19 несовершеннолетних": МВД обратилось к казахстанским родителям

В Казахстане с начала года за участие в распространении наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних. В МВД обратились к родителям подростков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 19 несовершеннолетних с начала года задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. В связи с тревожной статистикой в МВД обратились к казахстанским родителям.

"Наркотики могут "войти" в любую, даже самую благополучную семью. С начала года в Казахстане уже 19 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. Несмотря на осведомленность подростков о правовых последствиях сбыта или рекламы наркотиков, это не всегда удерживает их от участия в незаконном обороте запрещенных веществ.

В преддверии каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании антинаркотического иммунитета ребенка – это самое важное", — отмечается в сообщении МВД.

В ведомстве акцентируют внимание на том, что родителям необходимо знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Нужно также обращать внимание в вещах подростка на упаковки от любых медпрепаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки. Все это, по данным полиции, может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков.

Родителей также должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось количество прогулов, сменился круг общения.

"Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть агрессия, перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Только совокупность трех или более факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска.

Опасение должен вызвать также расход денег или наоборот их большое количество. Потому что кроме употребления наркотиков, ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком. Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне либо мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов или столбах. Или записки с номерами телефонов, ссылками на сайт или набором цифр, а также свертки в изоленте с неизвестными веществами.

Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет", – отметил начальник департамента-официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, ранее в МВД рассказали, как школьники становятся закладчиками.

Мы писали также, что в Казахстане предлагают пожизненно лишать свободы за производство наркотиков. Такие поправки рассмотрели депутаты мажилиса в начале мая.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране. Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года. Токаев потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.