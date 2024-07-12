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Замначальника ДУИС по ВКО осудили за привилегии в колонии для экс-главы "Оператора РОП"

Опубликовано:

Тюрьма
Колония. Иллюстративное фото: Canetti / Getty Images

Судом №2 Усть-Каменогорска вынесен приговор в отношении заместителя начальника ДУИС по ВКО Каната Зиянова, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем создания благоприятных и привилегированных условий отбывания наказания для осужденного - экс-руководителя ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева.

"Приговором суда Зиянову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания "подполковник юстиции".

Приговор в законную силу не вступил", - рассказали в Антикоре.

Дело "Оператора РОП"

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить деятельность компании.

19 января работа "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане была прекращена, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей было передано государственной организации – АО "Жасыл даму".

В том же месяце по подозрению в совершении коррупционных преступлений были задержаны бывший замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев.

Вскоре началось расследование в отношении экс-гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

1 апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" хотели похитить 180 млрд тенге.

Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" объявили в розыск, ее подозревают в присвоении 920 млн тенге.

В июле 2023 года в Астане вынесли приговор по делу ТОО "Оператор РОП" - были осуждены бывшие руководители компании, а также экс-вице-министр экологии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133189-zamnachalnika-duis-po-vko-osudili-za-privilegii-v-kolonii-dlya-eks-glavy-operator-rop/

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