Как сообщает информационный медиапортал МВД, незаконную продажу вейпов посредством мессенджера WhatsApp выявили сотрудники областного управления криминальной полиции в ходе проведения ОПМ "Стоп-мошенник". "Стражами порядка изъяты одноразовые электронные сигареты на два миллиона тенге. По факту продажи и распространения электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них полицейскими возбуждено уголовное дело", – сообщил начальник управления криминальной полиции Алматинской области Руслан Смагулов. Мужчине, нарушившему закон, грозит крупный денежный штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо же арест сроком до 50 суток. В конце июня мы писали, что в Усть-Каменогорске завели первое уголовное дело по факту продажи вейпов. Стражи порядка обнаружили рекламу продавца в соцсетях. Запрет вейпов в Казахстане Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя бывшего премьер-министра Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане. По ее словам, широкому распространению среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах табака. Позже экс-глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры. В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле. А экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев позже подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона. В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Однако в марте сенаторы вернули в мажилис проект закона, внеся некоторые изменения. Позже глава государства высказывался о вейпах, назвав их "новомодной заразой". Также представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане. 19 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий продажу вейпов. " Закон направлен на реализацию поручений президента Республики Казахстан по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ", – сообщили тогда в Акорде. 20 июня 2024 года запрет на продажу вейпов вступил в силу в Казахстане.