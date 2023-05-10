Запретить продажу вейпов предложили в Казахстане

Вейп. Иллюстративное фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя Алихана Смаилова предложила запретить полностью продажу вейпов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Нургуль Тау заявила, что к ней обращаются родители с просьбой запретить массовое распространение и использование среди школьников и молодежи электронных сигарет, известных как вейп.

"Действительно, нынешняя эпидемия зависимости от электронных сигарет растет с прогрессивной скоростью. По мнению экспертов в области здравоохранения, электронные сигареты содержат более 30 токсичных веществ, таких, как никотин, двуокись углерода, окись углерода, аммиак, смолистые вещества и органические кислоты. Электронные сигареты разрушают легкие человека", - указала она.

По ее словам, широкому распространению среди детей вейпов способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствие запаха.

"Электронные сигареты привлекают детей и молодежь своим внешним видом и ароматом. По результатам исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения в Казахстане, количество тех, кто употребляет электроные сигареты среди подростков в возрасте от 11 до 15 лет за четыре года выросло в три раза: 15 процентов мальчиков и 6 процентов девочек пробовали электронные сигареты хотя бы один раз", - сетует депутат.

С 2021 года Министерство здравоохранения РК поднимает вопрос о запрете оборота вейпов.

"К сожалению, этот вопрос остается открытым. Кроме того, несмотря на то, что Кодекс об общественном здоровье и системе здравоохранения запрещает размещать табачные изделия, в том числе, электронные, на прилавках, предприниматели-торговцы не соблюдают закон: выставляют их на уровне глаз детей, а также вперемежку со сладостями", - добавила депутат.

В этой связи она просит кабмин рассмотреть возможность полного запрета продажи вейпов в Казахстане.

В настоящее время продажу вейпов запретили, по ее данным, 32 страны. В том числе, Дания, Норвегия, Уругвай, Аргентина, Панама, Бразилия, Мексика, Канада, Таиланд, Индия, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Ливан, Катар и другие страны.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют увеличить минимальную стоимость обычных сигарет.

Также говорилось о том, что ДУМК назвал электронные сигареты "харамом", а в Австралии и вовсе планируют запретить вейпы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019952-zapretit-prodazhu-veypov-predlozhili-v-kazahstane/