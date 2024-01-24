Полный запрет вейпов в Казахстане одобрили депутаты мажилиса

В мажилисе сегодня приняли и направили в сенат законопроект по вопросам здравоохранения – в нем установлен полный запрет вейпов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

В соответствии с законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения", который сегодня рассмотрели в мажилисе, запрещается ввоз, производство, продажа и распространение вейпов.

"В законопроекте предусмотрены нормы по установлению полного запрета на ввоз, производство, продажу и распространение вейпов.

За их оборот вводится уголовная ответственность: максимальное наказание за продажу – арест до 50 суток, за ввоз и распространение – лишение свободы до 2 лет, за те же деяния, совершенные преступной группой или в особо крупном размере, или неоднократно – до 5 лет лишения свободы", – говорится в заключении по законопроекту за подписью депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова.

Отметим, что далее законопроекту предстоит одобрение верхней палаты парламента – сената, и лишь затем документ направят на подпись главе государства.

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя Алихана Смаилова предложила запретить полностью продажу вейпов в Казахстане. По ее словам, широкому распространению их среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах.

Позже глава Минэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

Отметим, что в 2022 году в мажилисе уже говорили о планах запретить не только продажу, но и употребление вейпов на территории Казахстана. Также говорилось о пересмотре ставки акцизов для нагревательного табака.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

Позже глава Минфина Ерулан Жамаубаев подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.