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Запрет вейпов в Казахстане: в МВД рассказали, как будут выявлять нарушителей

Опубликовано:

Вейп дымит
Вейп. Иллюстративное фото: Hello World/Getty Images

Глава МВД в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане, передает NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Ержана Саденова, как стражи порядка будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.

"Оперативная работа, она достаточна у нас - на законных основаниях. Имеем все рычаги. Кого надо, мы найдем", - заявил в ответ глава МВД.

Запрет вейпов в Казахстане

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя Алихана Смаилова предложила запретить полностью продажу вейпов в Казахстане. По ее словам, широкому распространению их среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах.

Позже глава Минэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

А Минфина Ерулан Жамаубаев подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Отмечается, что по законопроекту предстоит одобрение верхней палаты парламента - сената, и лишь затем документ направят на подпись главе государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058466-zapret-veypov-v-kazahstane-v-mvd-rasskazali-kak-budut-vyyavlyat-narushiteley/

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