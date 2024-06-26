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Первое уголовное дело из-за продажи вейпов завели в Усть-Каменогорске

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Разные виды электронных сигарет
Электронные сигареты. Иллюстративное фото: Roman Mykhalchuk / Getty Images

В Усть-Каменогорске завели первое уголовное дело по факту продажи вейпов. Стражи порядка обнаружили рекламу продавца в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается в официальном аккаунте надзорного органа в Instagram, 23 июня Иртышским ОП УВД Усть-Каменогорска начато первое досудебное расследование по факту бесконтактной реализации так называемых "одноразок" (разновидность вейпов).

"Их реализация производилась посредством размещения рекламы в социальных сетях, оплата принималась через банковское приложение", - пояснили в надзорном органе.

Прокуратура города призвала предпринимателей, ранее занимавшихся реализацией таких товаров, переориентировать свой бизнес и не нарушать закон.

Напомним, с 20 июня текущего года в Казахстане запрещен и криминализирован оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

Их производство, ввоз, продажа и распространение теперь влекут уголовную ответственность.

В соответствии со ст.301-1 УК РК продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее стало известно, что в Кокшетау полицейские установили незаконную продажу электронных сигарет в одном из магазинов. Возбуждено уголовное дело. На время следствия торговую точку закрыли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124345-pervoe-ugolovnoe-delo-iz-za-prodazhi-veypov-zaveli-v-ust-kamenogorske/

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