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Вейпы полностью запретят в Казахстане, сообщил министр финансов

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Девушка с вейпом
Вейп. Иллюстративное фото: whitebalance.oatt / Getty Images

В кулуарах правительства глава казахстанского минфина подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю, это правильное решение. Полная информация о вреде вейпов у Минздрава есть, и мы даже не знаем о последствиях, не понимаем. Раз страдают наши дети - это уже вопрос национальной безопасности.

Мы полностью будем запрещать, и будем все меры принимать, чтобы впредь не допускать оборота вейпов. Но это после вступления закона в силу", - сообщил глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

Глава Минторговли Серик Жуманагрин добавил, что такое решение правительства связано не с желанием "закрыть кому-то рынок", а с тем, что вейпы оказывают влияние на здоровье людей, в частности, подрастающего поколения.

Ранее о том, что межведомственная комиссия проголосовала за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов в Казахстане, сообщала депутат от партии Respublica Нургуль Тау.

В мае она предложила запретить продажу вейпов в стране, сделав соответствующий запрос на имя премьер-министра.

Тау отмечала, что к ней обращаются родители с просьбой запретить массовое распространение и использование вейпов.

"По мнению экспертов в области здравоохранения, электронные сигареты содержат более 30 токсичных веществ, таких как никотин, двуокись углерода, окись углерода, аммиак, смолистые вещества и органические кислоты. Электронные сигареты разрушают легкие человека", - заявляла депутат.

Мажилисвумен также сообщала, что продажу вейпов уже запретили 32 страны, в том числе Дания, Норвегия, Аргентина, Канада, Индия и Сингапур.

В июне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет держать вопрос борьбы с вейпами на своем контроле.

Как сообщает РИА Новости, электронная сигарета, парогенератор, вапорайзер или вейп представляет собой устройство для курения, в котором вместо табака используются картриджи со специальной жидкостью. Активируется он за счет нажатия кнопки, которая запускает процесс выработки высокодисперсного аэрозоля. В процессе курения жидкость нагревается, а курящий человек вдыхает ее пары.

По словам экспертов, безопасность состава жидкости зависит, в первую очередь, от качества ингредиентов: одни производители используют никотин высокой степени очистки и премиальные сертифицированные ароматизаторы, а другие - экономят на составе, потенциально повышая риски использования таких устройств.

Несмотря на споры вокруг вреда или безопасности вейпов, многие эксперты сходятся во мнении, что вейпы провоцируют ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, а также когнитивные нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030813-veypy-polnostyu-zapretyat-v-kazahstane-soobschil-ministr-finansov/

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