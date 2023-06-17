"Буду держать на особом контроле этот вопрос": Токаев о принятии мер для борьбы с вейпами

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: Facebook.com/Berik Uali

Во время выступления на Национальном курултае в Туркестане президент высказался об угрозе электронных сигарет, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи.

"Еще одной напастью, угрожающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности.

А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что будет держать данный вопрос на особом контроле.

"Полиции нужно повысить эффективность своей работы в данном направлении. Я буду держать на особом контроле этот вопрос. В Казахстане с 2016 года не было специального документа, регламентирующего деятельность по борьбе с наркотиками. Поэтому в прошлогоднем послании я поручил подготовить Комплексный план.

В ближайшие дни правительство примет этот важный документ, в рамках которого будет проводиться системная работа. Актуален и вопрос формирования правового сознания, который поднял опытный юрист Серик Акылбай.

Очень важно повышать правовую грамотность молодежи. Тогда каждый сможет защитить свои права и не будет нарушать права других. Фундамент нашего государства будет незыблем, если в нашей стране будет царить закон и порядок", – заявил президент.

Второе заседание Национального курултая проходит сегодня в Туркестане.

Отметим, что Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025186-budu-derzhat-na-osobom-kontrole-etot-vopros-tokaev-o-prinyatii-mer-dlya-borby-s-veypami/