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Сенаторы не одобрили проект закона, запрещающий вейпы в Казахстане

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Электронные сигареты в руках
Вейпы. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня сенат парламента вернул в мажилис проект закона, предусматривающий установление запрета на ввоз и распространение вейпов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что такая норма заложена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".

Представил документ вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

"Закон разработан в целях обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью, реализации гарантированных государством прав пациентов на возмещение вреда путем внедрения системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников, повышения статуса и престижа медицинской профессии", – отметил он.

Законом предлагаются поправки, направленные на:

  • введение обязанности субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь, по обеспечению страхования профессиональной ответственности медицинских работников;
  • установление медицинским и фармацевтическим работникам социальных гарантий, повышение статуса и привлекательности медицинской профессии;
  • гуманизацию ответственности медицинских работников путем отнесения дел, предусмотренных частью 1 статьи 317 УК РК, которые повлекли по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека к категории дел частно-публичного обвинения, уменьшение сроков ареста и размеров штрафа, введение альтернативного вида наказания в виде ограничения свободы и значительного снижение сроков лишения свободы за причинение тяжкого вреда по неосторожности здоровью пациента;
  • установление запрета на ввоз и распространение вейпов, а также запрета на рекламу некурительных табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

Также поправками в Закон РК "О противодействии коррупции" закрепляется право военных врачей заниматься оплачиваемой медицинской деятельностью, не препятствующей исполнению обязанностей воинской службы.

Вводится новое понятие "военный врач-резидент", в связи с чем регламентируются вопросы их обучения, срока контракта о прохождении воинской службы, назначения на воинскую должность и увольнения с воинской службы.

Присвоение почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", "Лучший в профессии" направлены на стимулирование и повышение уверенности медицинского работника в практической деятельности.

"Комитет предлагает не одобрить отдельные статьи закона и с предложением в новой редакции этих статей возвратить закон в мажилис. В сравнительной таблице три поправки. По данным поправкам нет возражений? В таком случае вопрос ставится на голосование. (депутаты проголосовали "за" – прим. ред.)

Решение принято, отдельные статьи не одобрены, закон будет возвращен в мажилис в новой редакции этих статей", – объявил председатель сената Маулен Ашимбаев.

Позже депутат Айнур Аргынбекова объяснила решение сенаторов.

"Мы вернули во втором чтении (законопроект – прим. ред.) – были внесены изменения и дополнения в части исключения нормы в Кодексе об административных правонарушениях о продаже и использовании не курительных табачных изделий, так как уже наступает уголовная ответственность.

И второе – это ввели запрет на рекламу табачных изделий, товарных знаков и названий табачных не курительных изделий, вейпов, а также запрет на рекламу на ярмарках, лотереях, каких-то розыгрышей и так далее, которые способствуют увеличению интереса и спроса для употребления вейпов и не курительных табачных изделий", – отметила она.

Так, касательно введения уголовной ответственности она пояснила, что за распространение и использование вейпов предлагается ввести штраф до 200 МРП (738,4 тыс. тенге) или арест до 50 суток и общественные работы до 50 часов.

При этом за ввоз и производство вейпов и не курительных табачных изделий меры жестче – арест до 60 суток или ограничение либо лишения свободы до 2 лет.

Запрет вейпов в Казахстане

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане.

По ее словам, широкому распространению среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах табака.

Позже экс-глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

А уже бывший глава Минфина Ерулан Жамаубаев позже подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане.

Также представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2068167-zakon-s-normoy-o-zaprete-veypov-v-kazahstane-vernuli-v-mazhilis/

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