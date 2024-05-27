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"У него максимально суровое наказание": адвокат Байжанова о решении обжаловать приговор

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Бақытжан Байжанов
Бақытжан Байжанов. Фото: Жоғарғы соттың баспасөз қызметі

Адвокат Бахытжана Байжанова, второго осужденного по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, прокомментировал корреспонденту NUR.KZ решение об обжаловании приговора.

"Да, мы сегодня отправили апелляционную жалобу через судебный кабинет. По УПК в течение месяца (начнется рассмотрение дела - прим.ред.)", - сообщил Газиз Ынтыкбаев.

Он отметил, что сторона Байжанова не согласна с приговором.

"Если проанализировать приговоры, именно по 432 статье, по которой обвинялся Байжанов, имеется 17 приговоров в судебном кабинете. Бахытжан, можно сказать рекордсмен - у него максимально суровое наказание - лишение свободы и максимальный предел - 4 года. Это максимальный срок.

Если посмотреть приговоры, там есть лица, которые ранее были судимы, совершили это преступление в состоянии алкогольного опьянения - все признаки отягчающих обстоятельств. Большинство получали ограничение свободы. Только трое получили лишение свободы - 2, 3 года, они были судимы ранее.

С учётом того, что у Бахытжана дети, жена не работает, положительные характеристики - при всех обстоятельствах ему дали срок больше чем у рецидивистов", - говорит адвокат.

По его словам, сторона защиты будет настаивать на отмене приговора и направлении на новое рассмотрение.

Ынтыкбаев добавил, что ему неизвестно, подал ли апелляционную жалобу Бишимбаев и будет ли суд идти в том же режиме - с трансляцией, - что и в суде первой инстанции.

Ранее сообщалось, что по делу Бишимбаева и Байжанова подана апелляционная жалоба.

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В результате суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Сам осужденный отреагировал на приговор - он спросил, за что ему дали 4 года и заявил, что "осудили невиновного человека".

Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107683-u-nego-maksimalno-surovoe-nakazanie-advokat-bayzhanova-o-reshenii-obzhalovat-prigovor/

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