Паводки в Казахстане: в АФМ озвучили новые подробности хищения бюджетных денег

Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, кого и в каких регионах подозревают в хищении средств на строительство гидросооружений, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил, что ведомством по вопросу хищения бюджетных средств, выделенных на строительство гидросооружений, было зарегистрировано четыре уголовных дела, — в Улытауской, Актюбинской областях, Алматы и Кызылорде.

"Большая часть этих уголовных дел зарегистрирована по фактам хищения средств. В одном случае — за незаконное обслуживание дамб.

Если общую (прим.ред — сумму) брать, то около 1 млрд тенге. Но это не те деньги, которые были выделены — 140 млрд тенге. Это деньги, которые выделялись ранее на поддержание гидросооружений на территории Казахстана.

А те деньги, которые сейчас выделены — 140 млрд тенге – мы в рамках своих полномочий в обязательном порядке будем проводить соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, финансовый мониторинг и отслеживать, чтобы такого больше не было, минимизировать риски. Если будут выявлены какие-то факты, заблаговременно их пресекать", — сказал спикер.

По словам Жениса Елемесова, в хищениях подозреваются и предприниматели, которые получали соответствующие тендера. Также есть должностные лица, которые участвовали в подписании акта выполненных работ.

Накануне сообщалось, что в Казахстане проверят расходование денег, выделенных на строительство дамб.

Напомним, ранее совещание по вопросам мониторинга распределения бюджетных средств для ликвидации паводков провел глава Антикоррупционной службы. Он поручил обеспечить круглосуточный прием заявлений и сообщений от населения по возможным фактам мошенничества и вымогательства, связанного с возмещением причиненного ущерба.

Ранее в Алматинской области после прорыва Ворошиловского водохранилища возбудили уголовное дело. Сообщалось, что прокуроры начали расследование по статье 371 УК РК "Халатность".

Также в Актюбинской области из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское". Было также зарегистрировано уголовное дело по данному факту.

Ранее Генпрокуратура выступила с заявлением из-за паводков в казахстане. В надзорном органе сообщили, что устанавливают причины затопления населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.