Паводки в Казахстане: Генпрокуратура выступила с заявлением

Органами прокуратуры устанавливаются причины затопления населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, по поручению главы государства на сегодняшний день в 10 областях, где объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, уполномоченными государственными органами принимаются меры по ликвидации и минимизации последствий, недопущению подтопления новых территорий.

В аварийно-спасательных работах задействовано более 10 тысяч работников МЧС, МВД, акиматов и других служб.

"Наиболее сложная ситуация складывается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Атырауской областях.

Органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов", - отметили в надзорном органе.

В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа.

"На сегодня прокурорами начато 4 досудебных расследований в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях.

Прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка.

Обеспечено оцепление и патрулирование проблемных участков, охрана имущества граждан", - сообщили в ведомстве.

Здесь в этот непростой период призвали граждан не поддаваться панике, добавив, что помощь каждой пострадавшей семье будет оказана в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Этот вопрос находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

В Генпрокуратуре пояснили, что алгоритм получения компенсаций четко регламентирован специальными Правилами, утвержденными постановлением правительства.

Местные исполнительные органы уже приступили к выплате единовременной материальной помощи.

В целом, все уполномоченные государственные органы и органы правопорядка при поддержке волонтеров работают в усиленном режиме. Локализация паводков и восстановительные работы продолжаются.

"На фоне сложившейся ситуации призываем население и СМИ воздержаться от распространения недостоверной информации и доверять только официальным источникам информации.

Размещение, распространение ложной информации влечет административную и уголовную ответственность.

По всем вопросам правового характера, в том числе в части возмещения ущерба, вы можете обратиться в органы прокуратуры по месту жительства. Вам обязательно окажут помощь", - заявили в надзорном органе.

Напомним, ранее прокуроры Алматинской области зарегистрировали в ЕРДР уголовное дело по ст.371 УК РК (Халатность) после прорыва плотины Ворошиловского водохранилища. В результате ЧП были наполнены чаши двух озер, нижестоящих по руслу реки Жармуханбет. Под угрозой подтопления оказалось 2 населенных пункта, где проживает свыше 12 тысяч человек, часть из которых была экстренно эвакуирована.

Также из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское" в Актюбинской области. По данному факту зарегистрировали уголовное дело.