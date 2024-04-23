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В Казахстане проверят расходование денег, выделенных на строительство дамб

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Сотрудник АФМ с делом
Сотрудник АФМ. Иллюстративное фото: АФМ РК

Агентство по финансовому мониторингу проверит расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Такое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

"Руководителям территориальных департаментов АФМ необходимо без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек", - поручил Малахов.

Отмечается, что на строительство гидросооружений уже выделено свыше 140 млрд тенге.

Помимо этого, в АФМ сообщили, что органами по финмониторингу в Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Ұлытау возбуждено четыре дела по признакам хищения. 5 лиц признаны подозреваемыми. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге.

Кроме того, АФМ также займется противодействием мошенникам, объявляющим сборы якобы для помощи пострадавшим от паводков.

В агентстве также не исключают риски спекуляции с ценами на строительные материалы.

"Борьба с выявленными фактами будет проводиться с использованием аналитических инструментов", - заявили в ведомстве.

Ранее совещание по вопросам мониторинга распределения бюджетных средств для ликвидации паводков провел глава Антикоррупционной службы. Он поручил обеспечить круглосуточный прием заявлений и сообщений от населения по возможным фактам мошенничества и вымогательства, связанного с возмещением причиненного ущерба.

Добавим, что в Алматинской области после прорыва Ворошиловского водохранилища возбудили уголовное дело. Сообщалось, что прокуроры начали расследование по статье 371 УК РК "Халатность".

В Актюбинской области из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское". Здесь также зарегистрировали уголовное дело по данному факту.

А в начале апреля Генпрокуратура выступила с заявлением из-за паводков в стране. В надзорном органе сообщили, что устанавливают причины затопления населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2089382-afm-proverit-rashodovanie-deneg-vydelennyh-na-gidrosooruzheniya-v-kazahstane/

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