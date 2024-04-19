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МВД обратилось к казахстанцам из-за сообщений о нападениях на школы Астаны

Опубликовано:

Школьный класс
Школа. Иллюстративное фото: Natalia Bodrova / Getty Images

Анонимную рассылку об угрозах нападения на школы Астаны начали получать казахстанцы в Telegram. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, 18 апреля в Telegram была выявлена анонимная рассылка об угрозах нападения на школы Астаны.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия.

В обозначенных в сообщении местах приняты меры по обеспечению безопасности и усилению охраны, в связи с чем просим не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников", – отметили в ведомстве.

Было установлено, что аналогичная рассылка с угрозами ранее распространялась в различных регионах Российской Федерации.

Так, видео, опубликованное в Telegram, является фейковым. Оно распространялось 31 января 2024 года в российском городе Калуга.

"Подобные сообщения в феврале этого года распространялись в Актобе, Атырау, Алматы, Павлодаре, Караганде и Костанае. За рассылку угроз были задержаны несовершеннолетние в городах Караганды и Костанай.

Учитывая, что они не достигли возраста уголовной ответственности, к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей были привлечены их родители. Одновременно ведется работа с администрацией мессенджеров о блокировке каналов, распространяющих ложную информацию", – говорится в сообщении МВД.

В МВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее рассылку о нападениях на школы Астаны прокомментировали в столичном управлении образования. В ведомстве сообщили, что все школы города работают в штатном режиме.

Ранее в соцсетях появился Telegram-канал, в котором неизвестный писал, что устроит стрельбу в одной из школ Астаны. К сообщению были прикреплены фотографии оружия. В полиции, комментируя информацию, сообщили, что публикация не соответствует действительности.

Позже полиция проверила школы Астаны и не нашла подтверждения рассылаемой информации.

В январе и феврале этого года в мессенджерах стали распространяться фейковые сообщения о готовящихся терактах в школах Казахстана.

Так, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

В начале февраля в Департаменте полиции Павлодарской области также прокомментировали информацию, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт. На следующий день сообщалось, что более трети школьников не пришли на занятия в Павлодаре.

Были и сообщения с угрозами устроить стрельбу в школах Караганды и учебных заведениях Петропавловска.

Позже о ситуации высказались в Минпросвещения. Сообщалось, что угрозы о готовящихся терактах получили школы в семи регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087714-mvd-obratilos-k-kazahstantsam-iz-za-soobscheniy-o-napadeniyah-na-shkoly-astany/

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