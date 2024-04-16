Сидела на лавочке: в Алматы арестовали мужчину, напавшего на женщину

В Алматы на 10 суток арестован мужчина, который напал на женщину, сидевшую на лавочке. На прошлой неделе видео инцидента распространялось в Сети, передает NUR.KZ.

Сегодня в пресс-службе судов Алматы прокомментировали данный инцидент, сообщив, что правонарушитель задержан.

Сообщается, что административное дело в отношении правонарушителя рассмотрено по факту нанесения побоев, что квалифицируется как совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, без причинения легкого вреда здоровью (ч.1 ст. 73-2 КОАП РК).

"Судом установлено, что на прошлой неделе К., находясь в подпитии, устроил на одной из оживленных улиц города скандал, нанеся удар сидевшей на скамейке потерпевшей Ф. Остановить правонарушителя удалось случайным прохожим, оказавшимся неподалеку от места происшествия.

️Так К. предстал перед судом, где вину признал, подтвердив факты, изложенные в материалах дела.

️Постановлением суда правонарушитель признан виновным по факту нанесения побоев или совершения иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В итоге правонарушитель подвергнут административному взысканию виде административного ареста на срок 10 суток.

Добавим, что согласно части 1 статьи 73-2 КОАП РК, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

На прошлой неделе сообщалось, что в Алматы мужчина напал на женщину, сидевшую на скамейке. Позже в департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений женщине начато расследование, а мужчина задержан и привлекается к ответственности.

Сегодня также стало известно о судьбе другого мужчины, который поднял руку на экс-супругу, а момент конфликта попал на видео. Инцидент произошел 12 апреля. В полиции тогда сообщили, что была проведена проверка, а собранные материалы направлены в суд для привлечения к ответственности.

Сегодня стало известно, что мужчина оштрафован и арестован на 25 суток.

Напомним, в марте прошлого года в Алматы пятеро неизвестных напали на молодую девушку. Несмотря на шок, она обратилась в полицию, и уже через сутки подозреваемых задержали.

Избиение девушки сняли на видео в Алматы и в октябре прошлого года. В итоге по данным полиции, девушка отказалась писать заявление. Тем не менее избившей девушка мужчина был привлечен к административной ответственности.

В феврале жительница Алматы сообщила, что ее бывший парень напал на нее в одном из ресторанов города. Мужчину задержали. Подозреваемый оказался сотрудником городского акимата.

Также 9 ноября появилась информация, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев. Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. Сейчас идет главное судебное разбирательство по данному делу.