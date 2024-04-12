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В Алматы мужчина напал на женщину, сидевшую на скамейке (видео)

Опубликовано:

Мужчина подходит к женщине
Нападение на женщину в Алматы. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Сети распространяется видео, где к женщине, сидящей на скамейке, подходит неизвестный и, вероятно, пытается силой удержать. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Kozachkov offside, к женщине, сидящей на скамейке, подходит мужчина. В эту же секунду женщина пытается убежать, но из этого ничего не выходит. Мужчина силой удерживает женщину, дергая за волосы.

Действие, как отмечает автор поста, происходило в Алматы 10 апреля.

Данный инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Департаменте полиции мегаполиса.

"По факту нанесения телесных повреждений женщине начато расследование. Мужчина задержан и привлекается к ответственности", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в марте прошлого года в Алматы пятеро неизвестных напали на молодую девушку. Несмотря на шок, она обратилась в полицию, и уже через сутки подозреваемых задержали.

Избиение девушки сняли на видео в Алматы и в октябре прошлого года. В итоге по данным полиции, девушка отказалась писать заявление. Тем не менее избившей девушка мужчина был привлечен к административной ответственности.

В феврале жительница Алматы сообщила, что ее бывший парень напал на нее в одном из ресторанов города. Мужчину задержали. Подозреваемый оказался сотрудником городского акимата.

Также 9 ноября появилась информация, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. Сейчас идет главное судебное разбирательство по данному делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083619-v-almaty-muzhchina-napal-na-zhenschinu-sidevshuyu-na-skameyke-video/

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