В Алматы мужчина напал на женщину, сидевшую на скамейке (видео)
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В Сети распространяется видео, где к женщине, сидящей на скамейке, подходит неизвестный и, вероятно, пытается силой удержать. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.
На видео, опубликованном в Telegram-канале Kozachkov offside, к женщине, сидящей на скамейке, подходит мужчина. В эту же секунду женщина пытается убежать, но из этого ничего не выходит. Мужчина силой удерживает женщину, дергая за волосы.
Действие, как отмечает автор поста, происходило в Алматы 10 апреля.
Данный инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Департаменте полиции мегаполиса.
"По факту нанесения телесных повреждений женщине начато расследование. Мужчина задержан и привлекается к ответственности", — сообщили в ведомстве.
Напомним, в марте прошлого года в Алматы пятеро неизвестных напали на молодую девушку. Несмотря на шок, она обратилась в полицию, и уже через сутки подозреваемых задержали.
Избиение девушки сняли на видео в Алматы и в октябре прошлого года. В итоге по данным полиции, девушка отказалась писать заявление. Тем не менее избившей девушка мужчина был привлечен к административной ответственности.
В феврале жительница Алматы сообщила, что ее бывший парень напал на нее в одном из ресторанов города. Мужчину задержали. Подозреваемый оказался сотрудником городского акимата.
Также 9 ноября появилась информация, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.
Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. Сейчас идет главное судебное разбирательство по данному делу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083619-v-almaty-muzhchina-napal-na-zhenschinu-sidevshuyu-na-skameyke-video/