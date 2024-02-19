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Алматинка заявила, что на нее напал бывший парень: он оказался сотрудником акимата

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Мужчина зажал кулак и хочет ударить женщину
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Алматы сообщила, что ее бывший парень напал на нее в одном из ресторанов города. Мужчину задержали. Подозреваемый оказался сотрудником городского акимата, передает NUR.KZ.

Информация о происшествии была опубликована в Telegram-канале ZTB Qazaqstan.

По словам потерпевшей, в ночь с 17 на 18 февраля ее бывший молодой человек напал на нее и ее подруг. Это произошло в одном из ресторанов мегаполиса. Как утверждает девушка, нападавший работал в акимате Алматы.

Также она заявила, что это не первый случай агрессии со стороны молодого человека.

В пресс-службе акимата мегаполиса подтвердили, что указанный человек действительно с ноября 2022 года до сегодняшнего дня являлся главным специалистом Управления молодежной политики города Алматы.

"После данного инцидента Д. подал заявление об увольнении по собственному желанию с 19 февраля текущего года. Заявление было принято кадровой службой, и в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 61 Закона РК "О государственной службе" Д. освобожден от занимаемой должности", – говорится в сообщении.

В акимате подчеркнули, что сейчас обстоятельства конфликта проверяются правоохранительными органами.

Об этом же корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

"По факту нанесения телесных повреждений Управлением полиции Медеуского района назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд", – отметили стражи порядка.

Напомним, в конце января на камеры попал момент нападения на сотрудницу кафе в Шымкенте.

А в октябре прошлого года появилась информация о том, что девушка погибла в Алматы после ужина с новым знакомым. Ее родные заявляли, что между парнем и девушкой произошел конфликт, после чего мужчина ударил спутницу. Она упала, ударилась головой о бордюр и умерла.

Также в начале ноября казахстанцев потрясло резонансное происшествие.

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

На данный момент известно о завершении следствия по этому делу, скоро материалы направятся в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061777-almatinka-zayavila-chto-na-nee-napal-byvshiy-paren-on-okazalsya-sotrudnikom-akimata/

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