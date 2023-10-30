"Что за беспредел": избиение девушки сняли на видео в Алматы

В социальных сетях алматинцы распространяют видео, на котором мужчина нападает на девушку и осыпает ее ругательствами. Инцидент прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео, которое алматинцы распространяют в социальных сетях, снято из окна квартиры, находящейся на одном из верхних этажей. На записи можно увидеть, как мужчина нападает на девушку и осыпает ее ругательствами.

"Сегодня ночью, 30 октября, около 01.20 в Ауэзовском районе, микрорайон Жетысу-2, во дворе дома 35 мужчина избивает девушку.

Прошу найти и наказать зверя, который избивает девушку. Что за беспредел? Да еще и нарушение тишины, сильно кричали и разбудили жителей", — говорится в комментарии под видео.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали инцидент.

"По данному факту Управлением полиции Ауэзовского района проводится проверка. Участники инцидента установлены. Девушка от подачи заявления отказалась, мотивировав тем, что претензий не имеет.

Тем не менее, правонарушитель гр.А., 1990 года рождения, привлечен к административной ответственности по ст.434 ч.1 КРКобАП и по ст.434-2ч.1 КРКобАП", — сообщили в ведомстве.

Внимание! Видео содержит жесткие кадры, а также присутствует нецензурная лексика.

Согласно статье 434 "Мелкое хулиганство" Кодекса РК Об административных правонарушениях,

1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в

общественных местах;

оскорбительное приставание к физическим лицам;

осквернение зданий, иных сооружений;

жилых помещений;

мест общего пользования;

имущества на транспорте и в иных общественных местах;

другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, –

влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Согласно статье 434-2 ч.1. "Загрязнение мест общего пользования" Кодекса РК Об административных правонарушениях, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Напомним, ранее в Актобе попало на видео избиение менеджера ресторана.

В Актау 40-летнего мужчину избили несколько человек возле одной из бань.

Также в Алматы в Сети появилось видео, как две девушки эмоционально выясняют отношения, а потом начинают драться.