На таджикистанца, "планирующего" теракт, донесли в полицию Астаны

В Астане задержан подозреваемый, сообщивший в "102", что гражданин Таджикистана собирается организовать теракт. Заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

"Мужчина позвонил на канал "102" и сообщил, что некий гражданин Таджикистана собирается организовать теракт в квартире. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 41-летний житель города, предоставивший ложное сообщение", — говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Астаны в Instagram.

Оказалось, что сообщивший ложную информацию мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. После задержания он водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В Департаменте полиции Астаны напомнили, что заведомо ложные сообщения считаются тяжкими преступлениями, а сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП или ограничением либо лишением свободы на срок до пяти лет.