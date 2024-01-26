Сообщил о бомбе в ТРЦ: несовершеннолетнего лжетеррориста осудили в СКО
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16-летнего жителя Петропавловска осудили за ложное сообщение о бомбе в одном из ТРЦ - парня приговорили к ограничению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По информации стражей порядка, в октябре прошлого года осужденный позвонил в полицию с сообщением о якобы заложенной бомбе в одном из торгово-развлекательных центров города.
На сигнал оперативно отреагировали все экстренные службы - взрывное устройство обнаружено не было.
После полицейские по "горячим следам" задержали подростка, который находился в алкогольном опьянении.
24 января специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних СКО приговорил его к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Лжетерроризм в Казахстане - согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057745-soobschil-o-bombe-v-trts-nesovershennoletnego-lzheterrorista-osudili-v-sko/