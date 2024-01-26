Сообщил о бомбе в ТРЦ: несовершеннолетнего лжетеррориста осудили в СКО

16-летнего жителя Петропавловска осудили за ложное сообщение о бомбе в одном из ТРЦ - парня приговорили к ограничению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации стражей порядка, в октябре прошлого года осужденный позвонил в полицию с сообщением о якобы заложенной бомбе в одном из торгово-развлекательных центров города.

На сигнал оперативно отреагировали все экстренные службы - взрывное устройство обнаружено не было.

После полицейские по "горячим следам" задержали подростка, который находился в алкогольном опьянении.

24 января специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних СКО приговорил его к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Лжетерроризм в Казахстане - согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.